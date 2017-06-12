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20:52 (мск), источник: РИА Новости

В Москве после несогласованной акции оппозиции задержали более 150 человек

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА Новости
За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек.
Ирина Волк
Официальный представитель МВД РФ

В несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве участвовали примерно 4,5 тысячи человек, сообщается на сайте МВД РФ.

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«В столице проходят массовые мероприятия и народные гуляния, посвящённые празднованию Дня России, в них уже приняло участие более 2,5 миллионов человек, в том числе в центре Москвы на Тверской улице — более 270 тысяч человек, из которых порядка 4,5 тысячи участвовали в несогласованной публичной акции», — говорится в сообщении.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Комментарии
22
валерий малютин
провокатор навальный, испортил праздник 270 тыс россиянам на тверской улице,......только на кол, без смазки......
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Дмитрий С
Плохо работает московская милиция... ой простите - полиция. В Питере на 3500 нарушающих закон митингующих задержали 500 человек, а В Москве на 4500 - всего 150. Руководству МВД Москвы нужно сделать оргвыводы, а не либеральничать.
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Сергей Саморуков
А что было бы с Сечниным , Роттенбергами и им подобным ? С них начните ...
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