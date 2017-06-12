Полиция сообщила о 500 задержанных на несанкционированной акции в Петербурге
По ее данным, в мероприятии участвовало около 3,5 тысяч человек.
По ее данным, в мероприятии участвовало около 3,5 тысяч человек.
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — 500 человек были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции в Петербурге в понедельник, сообщили «Интерфаксу» в
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Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил «Интерфаксу», что в ходе протестных акций в Петербурге были задержаны наблюдатели от Совета по правам человека при президенте РФ. Федотов отметил, что после вмешательства главного управления МВД по
«Людей задерживали вне зависимости от того, нарушали они общественный порядок или нет. А это не вписывается в требования закона», — добавил глава СПЧ.