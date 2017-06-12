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19:14 (мск), источник: Интерфакс

Полиция сообщила о 500 задержанных на несанкционированной акции в Петербурге

По ее данным, в мероприятии участвовало около 3,5 тысяч человек.

Источник: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — 500 человек были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции в Петербурге в понедельник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре МВД РФ.

«В Санкт-Петербурге в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысяч человек, за различные нарушения в отделы полиции доставлены 500 участников для разбирательства», — сказал сотрудник пресс-центра.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил «Интерфаксу», что в ходе протестных акций в Петербурге были задержаны наблюдатели от Совета по правам человека при президенте РФ. Федотов отметил, что после вмешательства главного управления МВД по Санкт-Петербургу их освободили, но сам факт «настораживает».

«Людей задерживали вне зависимости от того, нарушали они общественный порядок или нет. А это не вписывается в требования закона», — добавил глава СПЧ.

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