Полиция сообщила о 500 задержанных на несанкционированной акции в Петербурге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — 500 человек были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции в Петербурге в понедельник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре МВД РФ.

«В Санкт-Петербурге в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысяч человек, за различные нарушения в отделы полиции доставлены 500 участников для разбирательства», — сказал сотрудник пресс-центра.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил «Интерфаксу», что в ходе протестных акций в Петербурге были задержаны наблюдатели от Совета по правам человека при президенте РФ. Федотов отметил, что после вмешательства главного управления МВД по Санкт-Петербургу их освободили, но сам факт «настораживает».

«Людей задерживали вне зависимости от того, нарушали они общественный порядок или нет. А это не вписывается в требования закона», — добавил глава СПЧ.