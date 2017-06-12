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19:26 (мск), источник: РБК

В Москве и Санкт-Петербурге задержали 650 участников акций протеста

В ходе несогласованных акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали около 650 человек. В МВД утверждают, что в столице на улицы вышли 4500 оппозиционеров.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в Москве после несогласованной акции оппозиции были задержаны 150 человек. По ее словам, они были доставлены в органы внутренних дел для разбирательства за нарушения общественного порядка.

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В Санкт-Петербурге, по словам Волк, полиция задержала за различные нарушения 500 участников акции.

В свою очередь, издание «ОВД-Инфо» сообщило о том, что по состоянию на 18:45 мск в столице был задержан 731 человек, которых развезли по 39 отделам полиции.

Общую численность несанкционированной акции в Москве МВД оценило в 4500 человек, в Санкт-Петербурге — в 3500 человек.

В МВД назвали низким число людей, принявших участие в митингах оппозиции 12 июня. В качестве примера собеседник агентства «Интерфакс» привел Мурманск, Курган, Белгород, Тюмень, Брянск, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону и Чебоксары, где на антикоррупционные акции собрались от 100 до 300 человек.

Ранее сообщалось о том, что по несколько тысяч человек собрались на акции оппозиции в Новосибирске и Екатеринбурге, а задержания оппозиционеров проходили в Туле, Калининграде, Сочи, Липецке, Владивостоке, Абакане, Нижнем Тагиле.

Комментарии
19
максим !!!
вышло 4500 оппозиционеров (традиционно сильно заниженная цифра но сейчас не об этом) то есть люди с лозунгами "НЕТ КОРРУПЦИИ "автоматом считаются оппозиционными действующей власти ? то есть власть как бы даже и не отрицает что если ты выступаешь против воровства и произвола,значит ты не приемлешь существующий режим и подрываешь основы режима - его главную негласную но всем хорошо известную скрепу на которой держится вся вертикаль !
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Дмитрий Чернов
Злорадство не очень умных людей, типа валеры малютина, удручает. Люди вышли протестовать против коррупции. Причём здесь пятая колонна. Открыта охота на ведьм. На тех, кто думает иначе, а не как надо. Для коррупционной системы очень полезны такие примитивные элементики как валера малютин.
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валерий малютин
МОЛОДЦЫ!!!!!......ребята полицейские, так эту пятую колонну:-)))))), устройте им достойную жизнь где нибудь на урановых рудниках......:-))))
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