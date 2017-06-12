В Москве и Санкт-Петербурге задержали 650 участников акций протеста

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в Москве после несогласованной акции оппозиции были задержаны 150 человек. По ее словам, они были доставлены в органы внутренних дел для разбирательства за нарушения общественного порядка.

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В Санкт-Петербурге, по словам Волк, полиция задержала за различные нарушения 500 участников акции.

В свою очередь, издание «ОВД-Инфо» сообщило о том, что по состоянию на 18:45 мск в столице был задержан 731 человек, которых развезли по 39 отделам полиции.

Общую численность несанкционированной акции в Москве МВД оценило в 4500 человек, в Санкт-Петербурге — в 3500 человек.

В МВД назвали низким число людей, принявших участие в митингах оппозиции 12 июня. В качестве примера собеседник агентства «Интерфакс» привел Мурманск, Курган, Белгород, Тюмень, Брянск, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону и Чебоксары, где на антикоррупционные акции собрались от 100 до 300 человек.

Ранее сообщалось о том, что по несколько тысяч человек собрались на акции оппозиции в Новосибирске и Екатеринбурге, а задержания оппозиционеров проходили в Туле, Калининграде, Сочи, Липецке, Владивостоке, Абакане, Нижнем Тагиле.