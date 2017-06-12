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20:21 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы и губернатор Санкт-Петербурга встретились в Кишиневе

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили президент Молдовы Игорь Додон и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в понедельник с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, находящимся в Молдове с рабочим визитом.

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«Тот факт, что визит состоялся в День России, является еще одним знаком уважения к нам с российской стороны. В ходе беседы выразил удовлетворение успешным продвижением молдо-российского сотрудничества в течение последних полугода», — написал Додон в соцсети facebook.

По его словам, сегодня успешно реализовываются целый ряд договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов Молдовы и России.

«Поблагодарил российскую сторону за принятые решения, дающие возможность дополнительным молдавским винодельческим компаниям возобновить экспорт своей продукции на российский рынок. Выразил особую признательность за принятые меры по легализации пребывания на территории России десятков тысяч молдавских трудовых мигрантов, что дало им возможность и дальше работать в России», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что в ходе встречи стороны затронули и вопросы регионального сотрудничества.

«Отдельно отметил необходимость открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге. Это крайне важно для примерно 200 тысяч наших соотечественников, живущих и работающих в Северо-Западном федеральном округе, а также для молдавских экономических агентов. Поговорили об углублении сотрудничества экономического и культурного сотрудничества между Санкт-Петербургом и городами Молдовы в заимствовании передового опыта северной столицы России в реализации городских программ. Обсудили возможность открытия ещё одного пункта пропуска для молдавских экономических агентов с целью допуска молдавской продукции в северные районы России» — написал Додон.

Он отметил, что речь шла и «о расширении бизнес-контактов между деловыми кругами наших стран, о привлечении российских инвестиций в экономику Молдовы, а также о дальнейшем развитии молдо-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере».

«В частности, договорились об организации турне ансамбля народных танцев “Жок” в Санкт-Петербурге до конца года», — заключил президент Молдовы.

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