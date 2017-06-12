Президент Молдовы и губернатор Санкт-Петербурга встретились в Кишиневе
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили президент Молдовы Игорь Додон и губернатор
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили президент Молдовы Игорь Додон и губернатор
КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в понедельник с губернатором
«Тот факт, что визит состоялся в День России, является еще одним знаком уважения к нам с российской стороны. В ходе беседы выразил удовлетворение успешным продвижением
По его словам, сегодня успешно реализовываются целый ряд договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов Молдовы и России.
«Поблагодарил российскую сторону за принятые решения, дающие возможность дополнительным молдавским винодельческим компаниям возобновить экспорт своей продукции на российский рынок. Выразил особую признательность за принятые меры по легализации пребывания на территории России десятков тысяч молдавских трудовых мигрантов, что дало им возможность и дальше работать в России», — подчеркнул Додон.
Он добавил, что в ходе встречи стороны затронули и вопросы регионального сотрудничества.
«Отдельно отметил необходимость открытия консульства Республики Молдова в
Он отметил, что речь шла и «о расширении
«В частности, договорились об организации турне ансамбля народных танцев “Жок” в