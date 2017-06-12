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20:28 (мск), источник: ТАСС

Мэрия Рима объявила столичные фонтаны «неприкасаемыми»

Теперь запрещается употреблять еду и напитки, а также обливаться и сидеть у фонтанов, являющихся памятниками архитектуры. За нарушение предусмотрен штраф до €240.

Источник: AP 2017

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр Рима Вирджиния Раджи подписала распоряжение, устанавливающее строгие нормы поведения вблизи исторических фонтанов Вечного города. Согласно документу, который приводит в понедельник агентство ANSA, запрещается употреблять еду и напитки, а также обливаться и сидеть у фонтанов, которые считаются памятниками архитектуры.

За нарушение запрета вводится штраф размером до €240. Как пояснили в мэрии,

мера принята, чтобы «не допускать эпизоды, нарушающие правила по сохранению исторических памятников и объектов архитектурного наследия Рима».

Новые правила распространяются на летний период — до 31 октября. Причем касаются они и собак, которых нельзя поить и обливать водой из римских фонтанов.

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Караться штрафом будет и бросание любых предметов в фонтаны. Исключение предусмотрено только для монет. Благодаря традиции оставлять их в воде самый крупный фонтан Рима Треви «заработал» в 2016 году рекордную сумму в €1,4 млн. Эти средства отправлены на благотворительность.

В жаркие летние дни римские фонтаны, как правило, становились источником для охлаждения и обливания. Практически все центральные римские площади украшены архитектурными комплексами с водой, восходящими к XVI—XVIII вв.екам. Купание же в фонтанах, главным образом в Треви, и ранее каралось штрафом — до €1 тыс.

В последние годы фонтаны в центре Рима, в том числе на площади Навона и знаменитый «Баркачча» (лодочка) на площади Испании, подвергались актам вандализма. В связи с этим министерство культуры Италии предложило ужесточить наказания, вплоть до введения уголовной ответственности, за подобные действия.

Комментарии
1
валерий малютин
когда овального с птенцами народ выдавит из россии,......и они не дай бог приедут в рим, то римским фонтанам придется несладко, их тут же, объявят объектами коррупции
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