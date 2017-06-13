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06:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Владимир Путин и Борис Дубровский вручили паспорта юным россиянам

В День России губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил паспорта юным гражданам Российской Федерации и поздравил участников церемонии с праздником. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России», которая в регионе проводится с 2007 года.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В резиденции главы региона собрались школьники, их родители и родственники. В этом году свой основной документ из рук главы региона получили 15 школьников из всех районов города Челябинска. Они являются лидерами школьного самоуправления, принимают активное участие в жизни школы, города и области, а также участвуют в олимпиадах, имеют достижения в науке, искусстве и спорте.

Борис Дубровский поздравил юных южноуральцев с тем, что они стали полноправными гражданами России и отметил символичность получения ребятами главного документа в День России. «Этот праздник и этот документ дают возможность каждому из нас глубже почувствовать свою духовную связь с нашей великой Родиной, — подчеркнул губернатор. -Это повод еще раз подумать о важности каждого принятого решения для личной судьбы человека и для будущего всей страны».

Глава региона отметил, что паспорт наделяет ребят новыми правами, открывает много новых возможностей. «Желаю, чтобы вы использовали их разумно, ответственно, с пользой для себя, для своих родителей, для нашей Родины», — обратился к собравшимся Борис Дубровский.

Школьники смогли пообщаться с главой региона. «Очень приятно, что Борис Александрович смотрел на нас искренними глазами и радовался за наше поколение». Поделилась впечатлениями участница торжественной церемонии Олеся Бадина.

Сегодня в Кремле президент Владимир Путин в торжественной обстановке вручил паспорта победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы, детям, совершившим героический поступок, победителям всероссийского конкурса «Мы — граждане России!».

Обращаясь к юным гражданам страны президент рассказал, что сегодня в Кремле вручались премии России нашим выдающимся гражданам за те достижения, которых они добились каждый в своей узкой области. «У каждого из вас после того, как вы выберите свой путь, будет тоже такая возможность. Я на это очень рассчитываю, и хочу пожелать вам удачи, потому что, добиваясь личного результата, мы, конечно, все, и вы в том числе в будущем, будете вносить очень существенный, серьезный, нужный стране вклад в ее развитие, в поддержание ее величия, в ее будущее», — пожелал ребятам глава государства.

После вручения паспортов Президент показал участникам церемонии свой рабочий кабинет, сообщает пресс-служба Кремля.

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