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21:34 (мск), источник: Интерфакс

Вашингтон призвал освободить задержанных участников оппозиционных акций в РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Белый дом призвал Россию освободить задержанных участников протестных акций 12 июня.

Источник: AFP 2017

«США решительным образом осуждают задержание сотен мирных протестующих по всей России 12 июня», — сказал в понедельник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, «США будут следить за ситуацией». «Призываем правительство России немедленно освободить всех мирных протестующих», — сказал Спайсер.

12 июня по всей России прошли митинги против коррупции. В Москве и Петербурге, по официальным данным, задержано в общей сложности более 650 человек. Власти заявили, что акции носили провокационный характер.

Комментарии
3
Дмитрий С
Овальнай грант отрабатывает)))
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Денис Игошин
Мм митинг, задержания, США. Совпадение? Не думаю. Напомните мне когда Россия делала замечания правоохранительным органам США после того как они демонстрантов дубинками и газом разгоняют. Я уже молчу о том что там человека можно убить только за косой взгляд в сторону полицейского.
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Фёдор Викторович Рязанцев
Какое вообще их дело, что мы делаем у себя дома?
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