Вашингтон призвал освободить задержанных участников оппозиционных акций в РФ

«США решительным образом осуждают задержание сотен мирных протестующих по всей России 12 июня», — сказал в понедельник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, «США будут следить за ситуацией». «Призываем правительство России немедленно освободить всех мирных протестующих», — сказал Спайсер.

12 июня по всей России прошли митинги против коррупции. В Москве и Петербурге, по официальным данным, задержано в общей сложности более 650 человек. Власти заявили, что акции носили провокационный характер.