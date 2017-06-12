День России у оппозиции: митинг на Сахарова и задержания на Тверской

Митинг на проспекте Сахарова

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняло участие около 1,8 тысячи человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил РИА Новости, что завершившийся митинг прошел спокойно и без эксцессов. В МВД также заявили об отсутствии существенных нарушений в ходе этого митинга.

Мэрия Москвы ранее согласовала заявку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова на проведение митинга на проспекте Сахарова, отклонив идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях.

Накануне Навальный призвал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, ссылаясь на препятствия в оборудовании сцены и установке необходимой звуковой аппаратуры для проведения митинга на проспекте Сахарова.

Глава столичного департамента региональной безопасности в свою очередь назвал блефом это заявление оппозиции о якобы помехах властей Москвы в установке колонок. При этом, как передавал корреспондент РИА Новости с места проведения акции, на митинге на пересечении проспекта Сахарова с Садовым кольцом были установлены сцена и колонки.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщали, что столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где проходят народные гуляния в день России.

Несанкционированная акция на Тверской

Тем не менее, несогласованная акция на Тверской улице в Москве, по данным МВД, собрала порядка 4,5 тысяч человек. По итогам мероприятия было задержано более 150 участников. «За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в этот день был задержан и Навальный, который накануне призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы тогда назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

По данным ГУМВД столицы, Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Не обошлось в ходе акции и без пострадавших — сотрудник ОМОНа получил ожог глаза после того, как участник несанкционированной акции распылил перцовый аэрозоль, злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза», — говорилось в сообщении.

Перед концом несогласованного мероприятия неожиданно на клумбе, где стояли протестующие, прогремел хлопок. Как сообщил корреспондент РИА Новости, кто-то поджег петарду и кинул на землю. От хлопка митингующие кинулись врассыпную, но заметив, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, вернулись на клумбу.

Нарушители и наблюдатели

Черников в свою очередь отметил, что на этой несанкционированной акции были точечные задержания «тех провокаторов, которые пытались вести себя неадекватно в толпе». Он пояснил, что задерживали тех людей, которые выкрикивали лозунги и залезали на конструкции. По оценке руководителя столичного департамента региональной безопасности, попытка организаторов устроить провокацию провалилась.

«Спокойная ситуация в настоящий момент на Тверской. Я считаю, что попытка провокации провалилась и не удалась у организаторов. Люди гуляют — у них праздник. Они будут гулять еще очень долго. А те, кто пытался его испортить, они покинули территорию мероприятия», — сказал Черников.

Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров сообщил РИА Новости, что оказался среди задержанных на несанкционированном митинге в центре Москвы. «На Пушкинской площади стоял, ничего не делал, просто фотографировал, общался с людьми. Подбежали, задержали, в автозак (поместили)», — сказал Федоров РИА Новости.

По словам общественника, после задержания его доставили в ОМВД России по району Нагатино-Садовники, где с ним была проведена беседа. «Я там написал объяснение, что я просто находился как наблюдатель, не участвовал… Могу сказать сразу, что если у меня вопросы к задержанию, к сотрудникам полиции и к ОМОНу… то внутри УВД люди вежливые», — отметил член ОП.

Федоров также добавил, что оценивает действия сотрудников полиции в отделении как гуманные по отношению к задержанным, однако объяснений о причине своего задержания он не получил. В настоящий момент член ОП уже отпущен правоохранителями.

Оценки

В президентском Совете по правам человека (СПЧ), направившем своих наблюдателей на митинги, вновь раскритиковали привлечение молодежи на несогласованные протестные акции. Член СПЧ Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отметил тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе акции 26 марта; на проспекте Сахарова, где состоялся согласованный митинг, обстановка, по его словам, спокойная.

Ранее члены СПЧ уже выражали обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей.

В свою очередь, ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, также выступившая в качестве общественного наблюдателя от совета, сообщила, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку, в то время как на митинге оппозиции на проспекте академика Сахарова все было мирно — никаких провокаций, со сцены участники по очереди выражали свою позицию.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») считает, что призывы Навального выйти на несогласованную акцию в Москве являются политической провокацией.

«Когда человек призывает не идти на санкционированный митинг, а пойти на нарушение закона, он тем самым занимается политическими провокациями и фактически роль попа Гапона берет на себя», — сказал РИА Новости Лысаков.

По его словам, это делается специально, чтобы «вызвать конфликт с силовыми структурами и таким образом и создать информационный повод». «Просто такой достаточно дешевый политический ход», — считает парламентарий.

Вместе с тем он полагает, что законодательство РФ предусматривает достаточное наказание за призывы к участию в несанкционированных акциях. «У нас и так достаточно серьезная ответственность предусмотрена административная и уголовная, в случае если действия граждан или отдельного гражданина выходят за рамки Уголовного кодекса», — отметил депутат.