Британские консерваторы дали Мэй пятилетний мандат на работу премьером

В понедельник Мэй провела несколько встреч как с рядовыми членами партии, так и с составом руководящего комитета. Как сообщили британским СМИ участники встреч, главным их итогом стало согласие Мэй начать диалог об отказе от «жесткого» Brexit с теми, кто поддерживает интеграцию с Европой.

«Я восхищаюсь тем, что Мэй на прошедшей встрече взяла полную ответственность за избирательную кампанию. Парламентарии выразили ей уверенную поддержку… мы ожидаем пять лет работы правительства консерваторов», — сказал Уокер в интервью Би-би-си.

Ранее некоторые политики и СМИ не исключали, что Мэй, лишившая партию абсолютного большинства в парламенте, может под давлением критики покинуть пост премьера. На данный момент нет никаких подтверждающих эти предположения заявлений.