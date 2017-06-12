Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Онколог смотрит на меня как на чудо": Хворостовский о болезни
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
23:25 (мск), источник: РИА Новости

Британские консерваторы дали Мэй пятилетний мандат на работу премьером

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Парламентарии-консерваторы выразили «уверенную поддержку» Терезе Мэй на посту премьер-министра и партийного лидера, несмотря на неудачу на прошедших 8 июня парламентских выборах, заявил вице-председатель руководящего комитета Консервативной партии Чарльз Уокер.

Источник: РИА Новости

В понедельник Мэй провела несколько встреч как с рядовыми членами партии, так и с составом руководящего комитета. Как сообщили британским СМИ участники встреч, главным их итогом стало согласие Мэй начать диалог об отказе от «жесткого» Brexit с теми, кто поддерживает интеграцию с Европой.

«Я восхищаюсь тем, что Мэй на прошедшей встрече взяла полную ответственность за избирательную кампанию. Парламентарии выразили ей уверенную поддержку… мы ожидаем пять лет работы правительства консерваторов», — сказал Уокер в интервью Би-би-си.

Ранее некоторые политики и СМИ не исключали, что Мэй, лишившая партию абсолютного большинства в парламенте, может под давлением критики покинуть пост премьера. На данный момент нет никаких подтверждающих эти предположения заявлений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Путин: России удалось обозначить национальные интересы
США требуют отпустить задержанных участников акций протеста в РФ
Апелляционный суд не разморозил антимиграционный указ Трампа
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
Лидер группы «Любэ» попал в больницу с сердечным приступом
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь