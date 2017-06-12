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12 июня, источник: РБК

Сноуден прокомментировал прошедшие 12 июня протестные акции в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опубликовал фотографию плаката с акции протеста, на котором написан отрывок из Конституции, и добавил, что это люди защищают основной закон, а не закон людей.

Об этом Сноуден заявил в своем микроблоге в Twitter.

«Где бы вы ни находились, помните, что Конституция не может защитить людей: это бумага. Скорее, это люди защищают Конституцию», — написал Сноуден.

На одной из опубликованных им фотографий видно, что на плакате девушки написали о статье 29.1 Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода мысли и слова».

«В день массовых арестов за “несанкционированные акции протеста” девушки делают записи из российской Конституции», — сообщил бывший сотрудник АНБ.

Антикоррупционный митинг на Тверской улице в Москве прошел 12 июня. Изначально мероприятие было согласовано с мэрией столицы и должно было пройти на проспекте Сахарова, однако позднее глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал его участников собраться «погулять» на Тверской. По оценкам властей, на акцию пришли 5 тыс. человек, по данным «ОВД-Инфо», полиция задержала порядка 750 человек. В то же время в МВД сообщили о задержании 650 участников акции в Москве и Санкт-Петербурге.

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