Сноуден прокомментировал прошедшие 12 июня протестные акции в России

Об этом Сноуден заявил в своем микроблоге в Twitter.

«Где бы вы ни находились, помните, что Конституция не может защитить людей: это бумага. Скорее, это люди защищают Конституцию», — написал Сноуден.

На одной из опубликованных им фотографий видно, что на плакате девушки написали о статье 29.1 Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода мысли и слова».