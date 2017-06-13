Клинцевич считает, что скоро признание Крыма российским не будет оговоркой

Британская газета Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму. При этом газета «признала» полуостров российским. «Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России», говорится в материале.

«Не исключаю, что журналист британской газеты Daily Mail, назвав Крым российской территорией, допустил оговорку по Фрейду. То есть сама рука автоматически написала одно слово вместо другого», — заявил РИА Новости сенатор.

«Не исключаю, что журналист британской газеты Daily Mail, назвав Крым российской территорией, допустил оговорку по Фрейду. То есть сама рука автоматически написала одно слово вместо другого», — заявил РИА Новости сенатор.

По его словам, подобные «ошибки», как правило, означают, что «скрытое в глубине подсознания то или иное желание вырывается наружу».

«Думаю, что очень скоро наступит время, когда признание Крыма российским уже никто не будет считать оговоркой», — сказал Клинцевич.