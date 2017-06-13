В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных мирных демонстрантов

«Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены, а не попраны», — говорится в коммюнике, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.
«Мы ожидаем, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, в защиту этих прав, и безотлагательно освободят мирных демонстрантов или тех людей, которые намеревались реализовать свои основные права», — подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.
В ряде регионов РФ в понедельник прошли акции оппозиции. В Москве за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге — 500 человек, сообщили ранее в пресс-центре МВД РФ.