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00:40 (мск), источник: Интерфакс

В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных мирных демонстрантов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Задержание сотен мирных демонстрантов в Москве, Петербурге и других городах России угрожает основополагающим свободам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Источник: AFP 2017

«Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены, а не попраны», — говорится в коммюнике, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

«Мы ожидаем, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, в защиту этих прав, и безотлагательно освободят мирных демонстрантов или тех людей, которые намеревались реализовать свои основные права», — подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В ряде регионов РФ в понедельник прошли акции оппозиции. В Москве за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге — 500 человек, сообщили ранее в пресс-центре МВД РФ.

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