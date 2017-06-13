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01:42 (мск), источник: ТАСС

Аятолла Хаменеи назвал ложью утверждения о ведении США борьбы с терроризмом

ТЕГЕРАН, 13 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Утверждения о ведении Соединенными Штатами борьбы с терроризмом являются ложью. Об этом заявил в понедельник вечером руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с официальными лицами ИРИ.

Источник: AP 2017

«Утверждения о формировании США антитеррористической коалиции — ложь. Те, кто действительно хочет уничтожить “Исламское государство” (запрещенная в РФ террористическая группировка), противостоят ему», — указал иранский лидер.

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Он прокомментировал звучащие из США в адрес Ирана обвинения в дестабилизации ситуации в регионе. «Во-первых, те, кто выступает с подобного рода обвинениями, никакого отношения к региону не имеют. Во-вторых, именно они своими действиями дестабилизируют региональную ситуацию», — подчеркнул аятолла Хаменеи, высказывания которого распространила его пресс-служба.

Лидер ИРИ отреагировал также на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о нарушении прав человека в Иране. «Тот факт, что американские официальные лица выступают с такими заявлениями, находясь рядом со средневековыми правителями Саудовской Аравии и в месте, где демократией даже и не пахнет, делает их (заявления) смешными и нелепыми», — отметил руководитель Исламской Республики.

На прошлой неделе он выступил с не менее резкой критикой в адрес США и Саудовской Аравии, фактически обвинив эти страны в причастности к совершенным 7 июня терактам в Тегеране.

«События 12-го рамазана (7 июня) с очевидностью свидетельствуют о враждебности и злобе наемников сил угнетения к иранскому народу, ко всему тому, что связано с исламской революцией и исламским строем. Единственным результатом этих преступлений будет увеличение ненависти по отношению к властям США и их сателлитам в регионе, таким как Саудовская Аравия», — говорилось в обращении Хаменеи. Оно было распространено после нападений террористов на иранский парламент и мавзолей основателя ИРИ имама Хомейни, в результате которых погибли 17 и получили ранения 46 человек.

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