Путин сравнил проблемы США при Рейгане и в России в конце 1999 года

В ответ на просьбу сравнить сложности, с которыми Путин столкнулся на посту президента, с теми, которые пришлось преодолевать в начале 80-х годов американскому лидеру Рейгану, российский президент отметил, что «нужно две задачи решить — найти правильных людей и делегировать им полномочия».

«Я это понимаю и стараюсь сделать именно так. Только у нас разница большая — все-таки Рейган возглавлял Соединенные Штаты, а как бы там не было, какие бы там ни были сложности и проблемы, все-таки они несопоставимы со сложностями и проблемами, которые переживала Россия в конце 1999−2000 году», — считает Путин.

«Быть на грани банкротства и быть банкротом — это все-таки разные вещи», — отметил он.

На слова, что Рейган предпочитал проводить вечера с женой, Путин ответил: «Счастливый человек и очень организованный, и это, безусловно, было его большим преимуществом».

Отрывок фильма был показан в понедельник. Первая серия фильма будет показана во вторник в 4 утра по московскому времени.