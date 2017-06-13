Путин сравнил проблемы США при Рейгане и в России в конце 1999 года
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Сложности, с которыми столкнулся при приходе к власти
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Сложности, с которыми столкнулся при приходе к власти
В ответ на просьбу сравнить сложности, с которыми Путин столкнулся на посту президента, с теми, которые пришлось преодолевать в начале 80-х годов американскому лидеру Рейгану, российский президент отметил, что «нужно две задачи решить — найти правильных людей и делегировать им полномочия».
«Я это понимаю и стараюсь сделать именно так. Только у нас разница большая —
«Быть на грани банкротства и быть банкротом — это
На слова, что Рейган предпочитал проводить вечера с женой, Путин ответил: «Счастливый человек и очень организованный, и это, безусловно, было его большим преимуществом».
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