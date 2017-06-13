Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Это норма: пять мифов о сексе
Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню обезопасив себя
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Ополченцы разбомбили штаб украинской армии в Красногоровке – СМИ
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Последний звонок-2017 в России
01:52 (мск), источник: РИА Новости

Путин сравнил проблемы США при Рейгане и в России в конце 1999 года

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Сложности, с которыми столкнулся при приходе к власти экс-президент США Рональд Рейган, несопоставимы с теми трудностями, которые переживала Россия в конце 1999−2000 году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме телеканала Showtime.

Источник: РИА Новости

В ответ на просьбу сравнить сложности, с которыми Путин столкнулся на посту президента, с теми, которые пришлось преодолевать в начале 80-х годов американскому лидеру Рейгану, российский президент отметил, что «нужно две задачи решить — найти правильных людей и делегировать им полномочия».

«Я это понимаю и стараюсь сделать именно так. Только у нас разница большая — все-таки Рейган возглавлял Соединенные Штаты, а как бы там не было, какие бы там ни были сложности и проблемы, все-таки они несопоставимы со сложностями и проблемами, которые переживала Россия в конце 1999−2000 году», — считает Путин.

«Быть на грани банкротства и быть банкротом — это все-таки разные вещи», — отметил он.

На слова, что Рейган предпочитал проводить вечера с женой, Путин ответил: «Счастливый человек и очень организованный, и это, безусловно, было его большим преимуществом».

Отрывок фильма был показан в понедельник. Первая серия фильма будет показана во вторник в 4 утра по московскому времени.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Апелляционный суд не разморозил антимиграционный указ Трампа
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Лидер группы «Любэ» попал в больницу с сердечным приступом
Лев Яшин появится в футбольном симуляторе FIFA 2018
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь