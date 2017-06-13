Соотечественники начертили план

В ходе круглых столов представители диаспоры зафиксировали возобновление роста товарооборота между странами и даже сочли реалистичным привлечение американских инвестиций в Крым. Ключевым направлением деятельности КСОРСа было названо сохранение и распространение российской культуры. За дискуссиями о том, как «мягкая сила» может способствовать восстановлению российско-американских отношений, следил корреспондент ТАСС в Вашингтоне Анатолий Бочинин — специально для «Ъ».

Мосты регионального значения

Конференция проходила в особняке Российского культурного центра, расположенного неподалеку от элитного района Калорама, где недавно приобрел себе коттедж экс-президент США Барак Обама. Там же живет дочь нынешнего главы государства Дональда Трампа Иванка со своим супругом Джаредом Кушнером, советником американского лидера.

О политике Белого дома участники конференции КСОРСа вспоминали постоянно. Так, открывавший конференцию посол России в США Сергей Кисляк выразил надежду на то, что «жизнь вернет Америку к пониманию: вместе с Россией она может делать намного больше в мире, чем действуя против нее».

Пока, впрочем, расследования «вмешательства Москвы» в американские выборы 2016 года лишь продолжают набирать обороты, а члены Конгресса США грозят дальнейшим ужесточением санкций. Как рассказал накануне телеканалу CBS сенатор Линдси Грэм, соответствующий законопроект будет принят в ближайшее время. «Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией, пока не накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций», — пообещал он.

Вместе с тем практически никто из участников конференции не жаловался на проблемы со стороны американских властей. Лишь некоторые из выступавших признавали стремление вашингтонских политиков «искать противника». «На федеральном уровне некоторые ищут врагов. Не знаю почему. Но политики нашего штата этим не занимаются», — заверил журналистов Антон Конев, глава аппарата члена нижней палаты парламента штата Нью-Йорк Луиса Сепульведы.

Подтверждением этих слов стала новость, что уже в сентябре Россию посетят около 20 законодателей штата Нью-Йорк. Причем побывать они собираются сразу в трех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане. Подобные контакты осуществлялись в 2010 и 2011 годах, но с тех пор визиты не проводились (в первую очередь по причине смены состава законодательного собрания Нью-Йорка). В ходе поездки планируется подписание меморандума о взаимопонимании между штатом Нью-Йорк и Татарстаном. «А если возьмем Москву и Нью-Йорк, то какие могут быть вопросы сотрудничества? Транспорт, пробки, метро, борьба с терроризмом», — пояснил «Ъ» Антон Конев.

Говорили на круглом столе и о том, как привлечь американских предпринимателей в Россию в эпоху ужесточения санкций. Бизнесмены российского происхождения утверждают, что инвестировать в РФ нужно именно сейчас, советуя на будущее присматриваться к Крыму. «Я рассказываю коллегам о своей апрельской поездке в Крым на третий Ялтинский международный экономический форум. Я был туда приглашен как американец», — сообщил «Ъ» главный финансист одной из калифорнийских компаний Илья Кунцевич. Он признал, что введенные Минфином США ограничения запрещают гражданам страны проводить трансакции с Крымом, однако добавил, что на остальной территории России есть «юридические фирмы», готовые выступить посредниками.

Любопытно, что, несмотря на сохранение режима санкций, товарооборот между двумя странами увеличивается. «Темпы роста уже 30% и более», — объявил торгпред РФ в США Александр Стадник, не став все же делать конкретные прогнозы на конец года.

Сила в культуре

При этом главными направлениями в КСОРСе считают сохранение культуры и русского языка. Сергей Кисляк в выступлении перед представителями российской диаспоры сделал акцент на деятельности КСОРСа именно в этой сфере. Он выделил роль «неравнодушных людей», занимающихся в США мероприятиями по сохранению российской культуры в среде выходцев из РФ. Важность культурной сферы для КСОРСа подтвердила и итоговая резолюция конференции. Документ дорабатывался в буквальном смысле в последние минуты перед завершением собрания — коррективы вносились на основании предложений, изложенных на круглых столах.

Один из главных пунктов документа — подготовка обращения в МИД РФ и Минобрнауки с просьбой наладить связи между российскими и американскими вузами, продвигать «различные формы дистанционного образования, научных проектов и инноваций». В КСОРСе также считают необходимым информировать американцев о возможности получить образование в российских вузах по государственной квоте. Причем сдать тест по русскому языку для поступления с этого года можно на территории США.