Соотечественники начертили план
В сентябре Россию впервые с 2011 года посетит группа законодателей штата
В сентябре Россию впервые с 2011 года посетит группа законодателей штата
В ходе круглых столов представители диаспоры зафиксировали возобновление роста товарооборота между странами и даже сочли реалистичным привлечение американских инвестиций в Крым. Ключевым направлением деятельности КСОРСа было названо сохранение и распространение российской культуры. За дискуссиями о том, как «мягкая сила» может способствовать восстановлению
Мосты регионального значения
Конференция проходила в особняке Российского культурного центра, расположенного неподалеку от элитного района Калорама, где недавно приобрел себе коттедж
О политике Белого дома участники конференции КСОРСа вспоминали постоянно. Так, открывавший конференцию посол России в США Сергей Кисляк выразил надежду на то, что «жизнь вернет Америку к пониманию: вместе с Россией она может делать намного больше в мире, чем действуя против нее».
Пока, впрочем, расследования «вмешательства Москвы» в американские выборы 2016 года лишь продолжают набирать обороты, а члены Конгресса США грозят дальнейшим ужесточением санкций. Как рассказал накануне телеканалу CBS сенатор Линдси Грэм, соответствующий законопроект будет принят в ближайшее время. «Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией, пока не накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций», — пообещал он.
Вместе с тем практически никто из участников конференции не жаловался на проблемы со стороны американских властей. Лишь некоторые из выступавших признавали стремление вашингтонских политиков «искать противника». «На федеральном уровне некоторые ищут врагов. Не знаю почему. Но политики нашего штата этим не занимаются», — заверил журналистов Антон Конев, глава аппарата члена нижней палаты парламента штата
Подтверждением этих слов стала новость, что уже в сентябре Россию посетят около 20 законодателей штата
Говорили на круглом столе и о том, как привлечь американских предпринимателей в Россию в эпоху ужесточения санкций. Бизнесмены российского происхождения утверждают, что инвестировать в РФ нужно именно сейчас, советуя на будущее присматриваться к Крыму. «Я рассказываю коллегам о своей апрельской поездке в Крым на третий Ялтинский международный экономический форум. Я был туда приглашен как американец», — сообщил «Ъ» главный финансист одной из калифорнийских компаний Илья Кунцевич. Он признал, что введенные Минфином США ограничения запрещают гражданам страны проводить трансакции с Крымом, однако добавил, что на остальной территории России есть «юридические фирмы», готовые выступить посредниками.
Любопытно, что, несмотря на сохранение режима санкций, товарооборот между двумя странами увеличивается. «Темпы роста уже 30% и более», — объявил торгпред РФ в США Александр Стадник, не став все же делать конкретные прогнозы на конец года.
Сила в культуре
При этом главными направлениями в КСОРСе считают сохранение культуры и русского языка. Сергей Кисляк в выступлении перед представителями российской диаспоры сделал акцент на деятельности КСОРСа именно в этой сфере. Он выделил роль «неравнодушных людей», занимающихся в США мероприятиями по сохранению российской культуры в среде выходцев из РФ. Важность культурной сферы для КСОРСа подтвердила и итоговая резолюция конференции. Документ дорабатывался в буквальном смысле в последние минуты перед завершением собрания — коррективы вносились на основании предложений, изложенных на круглых столах.
Один из главных пунктов документа — подготовка обращения в МИД РФ и Минобрнауки с просьбой наладить связи между российскими и американскими вузами, продвигать «различные формы дистанционного образования, научных проектов и инноваций». В КСОРСе также считают необходимым информировать американцев о возможности получить образование в российских вузах по государственной квоте. Причем сдать тест по русскому языку для поступления с этого года можно на территории США.
Из инициатив в области культуры — создание базы имен русскоязычных художников в США и проведение фестиваля русскоязычных театров. «Мы проводим Масленицы, русские фестивали. Для американской публики важно видеть русскую культуру», — говорит «Ъ» председатель КСОРС США Наталья Сабельник и добавляет, что сейчас в США действуют «тысячи русскоязычных организаций» (в том числе неофициальных), многие из которых занимаются «защитой прав человека и борьбой с русофобией». В свою очередь, директор Российского культурного центра Олег Жиганов среди планируемых событий особо выделил грядущее 210-летие