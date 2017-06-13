Миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над Россией с аэродрома Хабаровск

«В период с 13 по 18 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Италии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (новый)», — рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Он также отметил, что на борту самолета будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.