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03:26 (мск), источник: РБК

Глава СПЧ назвал «провокацией» призывы Навального к участию в акции

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал провокацией призывы политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к участию в несогласованной с мэрией Москвы акции протеста на Тверской улице в центре Москвы. Об этом глава СПЧ заявил в разговоре с РБК.

Источник: AFP 2017

По его словам, задержаны были как случайные люди, которые не собирались принимать участия в массовом мероприятии, так и те, кто сознательно пришел на Тверскую после призыва политика.

«Я видел, что среди тех, кто был задержан, были люди совершенно случайные, а были, наоборот, люди, которые поддались на провокацию и совершенно сознательно пришли на Тверскую улицу. Они не понимали, что являются объектом провокации. Я имею в виду поведение господина Навального, который призвал своих сторонников идти на Тверскую, вместо того, чтобы участвовать в согласованном с властями города мероприятии на проспекте академика Сахарова», — заявил он РБК.

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Федотов назвал действия Навального «контрпродуктивными». Действия правоохранительных органов он оценивать не стал, однако подчеркнул, что даст им оценку в ближайшие дни, когда будут собраны отчеты всех членов СПЧ, которые во время акции наблюдали за происходящим.

«Я полагаю, что это была провокация с его стороны и она абсолютно контрпродуктивна. Потому что если он действительно хочет каких-то изменений к лучшему в политике нашей страны, их надо добиваться законными методами, а не противозаконными», — отметил Федотов.

Михаил Федотов также сообщил, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двух членов СПЧ Наталью Евдокимову и Эллу Полякову, которые находились на Марсовом поле, и повезли их к месту проведению согласованного митинга.

«Но они не участники митинга, они только наблюдатели. Вообще я считаю, что если полиция предоставляет участникам акции автобус, чтобы перевезти их к месту ее проведения, то это очень хорошо. Но это не нужно делать насильно», — добавил он.

Ранее суд санкционировал арест Алексея Навального на 30 суток за несоблюдение правил проведения митингов и демонстраций. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации). ​ Защита с вынесенным решением не согласилась и заявила о своем намерении обжаловать его.

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России в понедельник, 12 июня, прошли антикоррупционные митинги. В Москве акция изначально была согласована на проспекте Сахарова, однако накануне мероприятия ее организатор Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу. Власти столицы назвали действия Навального провокацией. По официальным данным, акция собрала 5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 823 задержанных, МВД — о 650 задержанных в Москве и в Санкт-Петербурге.

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