Глава СПЧ назвал «провокацией» призывы Навального к участию в акции

«Я видел, что среди тех, кто был задержан, были люди совершенно случайные, а были, наоборот, люди, которые поддались на провокацию и совершенно сознательно пришли на Тверскую улицу. Они не понимали, что являются объектом провокации. Я имею в виду поведение господина Навального, который призвал своих сторонников идти на Тверскую, вместо того, чтобы участвовать в согласованном с властями города мероприятии на проспекте академика Сахарова», — заявил он РБК.

По его словам, задержаны были как случайные люди, которые не собирались принимать участия в массовом мероприятии, так и те, кто сознательно пришел на Тверскую после призыва политика.

Федотов назвал действия Навального «контрпродуктивными». Действия правоохранительных органов он оценивать не стал, однако подчеркнул, что даст им оценку в ближайшие дни, когда будут собраны отчеты всех членов СПЧ, которые во время акции наблюдали за происходящим.



«Я полагаю, что это была провокация с его стороны и она абсолютно контрпродуктивна. Потому что если он действительно хочет каких-то изменений к лучшему в политике нашей страны, их надо добиваться законными методами, а не противозаконными», — отметил Федотов.

Михаил Федотов также сообщил, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двух членов СПЧ Наталью Евдокимову и Эллу Полякову, которые находились на Марсовом поле, и повезли их к месту проведению согласованного митинга.

«Но они не участники митинга, они только наблюдатели. Вообще я считаю, что если полиция предоставляет участникам акции автобус, чтобы перевезти их к месту ее проведения, то это очень хорошо. Но это не нужно делать насильно», — добавил он.

Ранее суд санкционировал арест Алексея Навального на 30 суток за несоблюдение правил проведения митингов и демонстраций. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации). ​ Защита с вынесенным решением не согласилась и заявила о своем намерении обжаловать его.