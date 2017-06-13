Бизнесмены из Японии посетят Хабаровск

Визит предпринимателей в дальневосточные города состоится благодаря организации по развитию внешней торговли (Джетро), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.
Участие в бизнес-миссии примут представители 22 японских компаний. Они осмотрят торговые предприятия, на базе которых предприниматели планируют создать филиалы своих предприятий.
Отмечается, что в марте этого года специально перед бизнес-миссией на Дальний Восток Джетро выпустило для японских предпринимателей исследование «Стиль Владивостока и Хабаровска». Эта работа была посвящена потребительскому рынку двух регионов с особым акцентом на продукции текстильной промышленности, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг.