Бизнесмены из Японии посетят Хабаровск

Визит предпринимателей в дальневосточные города состоится благодаря организации по развитию внешней торговли (Джетро), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Участие в бизнес-миссии примут представители 22 японских компаний. Они осмотрят торговые предприятия, на базе которых предприниматели планируют создать филиалы своих предприятий.