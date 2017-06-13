Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню обезопасив себя
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Запад признал: Москва под надежной защитой - СМИ
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Нельзя никому, кроме супруги": Хворостовский о сложном кризисе
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Последний звонок-2017 в России
03:39 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона: Катар двигается в правильном направлении

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ситуация вокруг Катара очень сложная, однако власти страны двигаются в правильном направлении. Об этом заявил в понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«Это очень сложная ситуация, однако Катар двигается в правильном направлении, но стоит отметить, не очень аккуратно», — считает министр обороны.

Он подчеркнул, что США будут сотрудничать и искать взаимопонимание с властями ближневосточной страны, тем не менее продолжат уделять внимание возможным случаям финансирования ими терроризма.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число участников праздничных мероприятий в России превысило 7 млн человек
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Апелляционный суд не разморозил антимиграционный указ Трампа
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Лидер группы «Любэ» попал в больницу с сердечным приступом
В Турции установлены предполагаемые заказчики убийства посла РФ
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь