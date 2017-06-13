Глава Пентагона: Катар двигается в правильном направлении

«Это очень сложная ситуация, однако Катар двигается в правильном направлении, но стоит отметить, не очень аккуратно», — считает министр обороны.

Он подчеркнул, что США будут сотрудничать и искать взаимопонимание с властями ближневосточной страны, тем не менее продолжат уделять внимание возможным случаям финансирования ими терроризма.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.