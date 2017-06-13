Суд в Киеве запретил переименовывать проспект Ватутина в честь Шухевича

Об этом сообщила руководитель Института правовой политики и соцзащиты Елена Бережная в своем фейсбуке.

«Судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику — Киевсовету — подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименовании проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути», — написала она.

Как сообщает телеканал «112 Украина», власти Киева переименовали проспект 1 июня 2017 года. После этого на сайте горсовета Киева появилась петиция об отмене переименования.

Отмечается, что решение о присвоении проспекту имени Шухевича вызвало возмущение еврейской общины.