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03:50 (мск), источник: Газета.Ру

Суд в Киеве запретил переименовывать проспект Ватутина в честь Шухевича

Окружной административный суд запретил горсовету Киева подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Об этом сообщила руководитель Института правовой политики и соцзащиты Елена Бережная в своем фейсбуке.

«Судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику — Киевсовету — подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименовании проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути», — написала она.

Как сообщает телеканал «112 Украина», власти Киева переименовали проспект 1 июня 2017 года. После этого на сайте горсовета Киева появилась петиция об отмене переименования.

Отмечается, что решение о присвоении проспекту имени Шухевича вызвало возмущение еврейской общины.

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