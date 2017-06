Дни Приморского края стартуют в провинции Хэйлунцзян

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, официальный старт Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян состоится 14 июня, но уже сегодня Владимир Миклушевский, члены региональной делегации и их китайские коллеги примут участие в открытии выставки картин приморских художников, посетят концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра.

Основная цель визита — представить китайским партнерам возможности региона в самых разных сферах — от образования и медицины до инвестиций и торговли. В течение нескольких дней на разных площадках города будут проводиться мероприятия, главная цель которых — расширение взаимодействия между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян.

В этом году деловая часть ярмарки пройдет под лозунгом «Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций». Основной составляющей программы станет презентация инвестиционного потенциала Приморского края и встречи в формате b2b. Для этого сформирована большая бизнес-миссия приморских предпринимателей, куда вошли более 200 представителей разных компаний. С китайской стороны участие в переговорах примут почти 300 бизнесменов.

Также программой приморских Дней предусмотрена демонстрация туристского потенциала края — на большом стенде разместят свои презентационные материалы региональный Туристско-информационный центр, крупные объекты турпоказа, туроператоры и туркомпании региона, которые предложат потенциальным туристам маршруты и туры по самым ярким и интересным местам Приморья.

Отдельная программа запланирована для расширения спортивных связей — 14 июня между командами Приморья и провинции Хэйлунцзян состоятся соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису, восточным единоборства. Кроме того, пройдут встречи между представителями системы здравоохранения двух регионов и мероприятия, направленные на информационные обмены между российскими и китайскими СМИ.

Отметим, что Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян состоятся в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО. В церемонии открытия мероприятия 15 июня и экспозиции Приморья на выставке примет участие губернатор Владимир Миклушевский.

В планах губернатора в Китае также — встретиться с главой провинции Хэйлунцзян Лу Хао, Первым секретарем КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем. Кроме того, руководитель Приморья намерен провести рабочие встречи с руководством компаний «Гуан да» и «Юй Пэн», представителями бизнеса: SINOMEC, China Energy Engineering Group Co. LTD, JinkoSolar Holding Co. LTD, China Tianying Inc.

Напомним, договоренность о проведении перекрестных дней была достигнута между губернатором края Владимиром Миклушевским и главой китайской провинции Лу Хао в ходе первого Восточного экономического форума в Приморье. По главы Приморья, такие мероприятия позволяют расширить рамки двустороннего сотрудничества, выявить его новые, нестандартные формы. Так, в прошлом году во Владивостоке с большим успехом прошли Дни провинции Хэйлунцзян. На разных площадках прошло более 20 мероприятий по нескольким направлениям сотрудничества, участие в которых приняли более 500 человек. Так, по результатам встреч b2b был подписан ряд соглашений на общую сумму более 10 миллиардов рублей.