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04:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в конгрессе, что он шокирован низкой боеготовностью американской армии.

Источник: AP 2017

Вечером в понедельник Мэттис выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год.

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании. «Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов», — сказал Мэттис.

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«Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство — и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать», — заявил министр.

По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.

Мэттис прокомментировал и блокаду Катара. Он назвал ситуацию в этой стране очень сложной. При этом министр добавил, что финансирование террористических группировок «не отвечает общим интересам».

На слушаниях также выступил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Он заявил, что пять крупнейших вызовов для США в настоящее время — это Россия, Китай, Иран, КНДР и экстремистские организации.

Данфорд сказал, что Россия по-прежнему пытается ограничить возможности США по выполнению своих обязательств в НАТО, в том числе наращивая потенциал в киберпространстве и космосе.

В середине февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что США сейчас не готовы сотрудничать с Россией в военной сфере. Он призвал Москву соблюдать обязательства, которые Россия взяла на себя в рамках соглашения с НАТО.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не раз упрекал США и НАТО в расширении системы ПРО в Европе.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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