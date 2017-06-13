Путин допустил возможность, что США хотят уничтожить российскую экономику

В ходе беседы с главой российского государства о стратегии США, режиссер Оливер Стоун предположил, что она заключается в том, чтобы уничтожить экономику России и сменить руководство, сделать из РФ своего союзника и в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал.

«Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25−50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала», — сказал Путин режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, на вопрос о стратегии США.