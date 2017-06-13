Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Ополченцы разбомбили штаб украинской армии в Красногоровке – СМИ
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
04:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин допустил возможность, что США хотят уничтожить российскую экономику

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность того, что США хотят уничтожить экономику России и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать ядерный арсенал РФ, но это ошибочная политика, так как она не нацелена в будущее.

Источник: РИА Новости

В ходе беседы с главой российского государства о стратегии США, режиссер Оливер Стоун предположил, что она заключается в том, чтобы уничтожить экономику России и сменить руководство, сделать из РФ своего союзника и в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал.

«Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25−50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала», — сказал Путин режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, на вопрос о стратегии США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь