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05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровск все чаще звучит в вопросах Путину

Но в основном, увы, в садистско-живодерском контексте.

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.

Хабаровск неожиданно обрел популярность среди граждан, желающих задать прямой вопрос президенту РФ. Однако популярность эта негативная, Хабаровск — малая родина живодерок, чьи преступления потрясли страну, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Вообще в этом году поток жалоб на жестокое обращение с животными, причем из разных уголков страны, ошеломительно большой. Только на одной странице сайта Путину. Москва их треть от общего числа обращений. Поэтому, весьма вероятно, что какой-то из вопросов и зададут на «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится 15 июня.

Для хабаровчан особенно неприятно, что россияне, перечисляя действительно страшные преступления против братьев меньших, часто упоминают Хабаровск в этом садистско-живодерском контексте:

«Уважаемый Владимир Владимирович. Прошу Вас проявить личный интерес и ужесточить наказание за жестокое обращение с животными! Очень надеюсь, что такие НЕЛЮДИ, как ХАБАРОВСКИЕ ЖИВОДЁРКИ понесут ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ и другим подобным особям будет неповадно впредь творить такую жестокость по отношению к слабым и беззащитным».

«Когда будет принят закон о защите животных и наказаны Хабаровские живодерки?», какое справедливое наказание их ждет, вопрошают президента многочисленные авторы.

Нельзя не отметить, что часть граждан твердо уверена в том, что истязавших животных хабаровчанок уже отпустили, «что они получили условный срок», и крайне этим возмущена. А по истеричному тону авторов других посланий президенту становится понятно, что участь нечетвероногих их просто не интересует.

Положение тяжелобольных детей, к слову сказать, граждан явно волнует меньше. Темы «дети, страдающие сахарным диабетом» или «матери детей-инвалидов» просто тонут в массовом зоозащитном потоке.

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