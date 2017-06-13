Хабаровск все чаще звучит в вопросах Путину
Но в основном, увы, в
Но в основном, увы, в
Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.
Хабаровск неожиданно обрел популярность среди граждан, желающих задать прямой вопрос президенту РФ. Однако популярность эта негативная, Хабаровск — малая родина живодерок, чьи преступления потрясли страну, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Вообще в этом году поток жалоб на жестокое обращение с животными, причем из разных уголков страны, ошеломительно большой. Только на одной странице сайта Путину. Москва их треть от общего числа обращений. Поэтому, весьма вероятно, что
Для хабаровчан особенно неприятно, что россияне, перечисляя действительно страшные преступления против братьев меньших, часто упоминают Хабаровск в этом
«Уважаемый Владимир Владимирович. Прошу Вас проявить личный интерес и ужесточить наказание за жестокое обращение с животными! Очень надеюсь, что такие НЕЛЮДИ, как ХАБАРОВСКИЕ ЖИВОДЁРКИ понесут ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ и другим подобным особям будет неповадно впредь творить такую жестокость по отношению к слабым и беззащитным».
«Когда будет принят закон о защите животных и наказаны Хабаровские живодерки?», какое справедливое наказание их ждет, вопрошают президента многочисленные авторы.
Нельзя не отметить, что часть граждан твердо уверена в том, что истязавших животных хабаровчанок уже отпустили, «что они получили условный срок», и крайне этим возмущена. А по истеричному тону авторов других посланий президенту становится понятно, что участь нечетвероногих их просто не интересует.
Положение тяжелобольных детей, к слову сказать, граждан явно волнует меньше. Темы «дети, страдающие сахарным диабетом» или «матери детей-инвалидов» просто тонут в массовом зоозащитном потоке.