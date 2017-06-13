Куйвашев пообещал работать до «ИННОПРОМа»

В День России кандидатами в губернаторы региона были зарегистрированы Евгений Куйвашев, выдвинутый на этот пост «Единой Россией», и коммунист Алексей Парфенов.

Впрочем, двери избиркома были открыты и в воскресенье. 11 июня свои документы сдали Дмитрий Сергин (РППСС) и Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Как заявил Евгений Куйвашев, он планирует уйти в предвыборный отпуск, но лишь после проведения выставки «ИННОПРОМ-2017», которую, по предварительной информации, может впервые посетить президент Владимир Путин. Также в планах врио губернатора Свердловской области поездка в Париж для представления заявки Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025, сообщает «Уралинформбюро».

Выборы главы региона намечены на 10 сентября. По нынешнему Уставу Свердловской области губернатор возглавляет правительство. Весьма сложно представить, что Евгений Куйвашев уйдет в двухмесячный предвыборный отпуск сразу после «ИННОПРОМа», который закроется 13 июля.