Губернатор Омской области вручил стройотрядовцам трудовые путёвки

Виктор Назаров вручил стройотрядовцам трудовые путёвки.

Старт трудовому семестру дали 12 июня, в День России. На мероприятии присутствовали и молодые бойцы, и ветераны движения. Путёвки зональным штабам студенческих отрядов на всероссийские трудовые объекты вручил Виктор Назаров. Ребята из Омской области примут участие в строительстве космодрома «Восточный», подготовке объектов к ЧМ по футболу, поедут вожатыми в различные российские лагеря и отправятся на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом».

«Поздравляю вас с открытием третьего трудового семестра, который начинается в День России. Это праздник всех, кто любит свою Родину, гордится её историей и готов работать ради её будущего. Движению студенческих отрядов более полувека, за это время изменилась жизнь, но по-прежнему каждое лето студенты едут на трудовую вахту, чтобы испытать себя и сделать этот мир немного лучше. Пройдут годы, и время, проведенное в студенческом отряде, вы будете вспоминать как одно из лучших в жизни. Успехов вам», — пожелал студентам губернатор.

Ветераны движения в свою очередь вручили главе региона специальную ветеранскую бойцовку в знак признания его личного вклада в развитие студенческих отрядов.

Кроме этого, на мероприятии командирам отрядов вручили должностные лычки.

«В 2016 году Штаб студенческих отрядов Омской области стал лучшим штабом в стране, мы должны удержать эту планку. Сегодня дан официальный старт третьему трудовому семестру, который практически уже начался. Более тысячи наших студентов начали нашу “целину”, ежедневно от 20 до 100 бойцов отбывают к месту работы. Каждый, кто участвует в трудовых проектах, строит своё будущее и будущее нашей страны», — отметил Алексей Потейко, командир регионального штаба молодежной общественной организации.