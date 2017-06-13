Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Пенсии в России предложили платить иначе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ: Самбурская показала фигуру в кружевном белье
Военные РФ стреляли, высунув миномет в люк авто
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
08:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфа и Бишкек подписали протокол о развитии сотрудничества

Результатом визита в Уфу делегации из Киргизии стало подписание между Бишкеком и Уфой Протокола о намерениях по развитию сотрудничества по торгово-экономическим, научно-техническим направлениям, в области культуры, образования, спорта и молодежной политики, сообщает мэрия.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Подписание соглашения должно содействовать реализации инвестиционных проектов между предприятиями для установления и развития связей. Стороны уверены, что Протокол откроет новую страницу во взаимоотношениях между городами.

«Мы направлены на развитие “восточного” направления, в том числе на страны ближнего зарубежья. Для нас очень почетно, что представители столицы суверенного государства посетили нас. Уфа всегда открыта и рада гостям, в этом проявляется традиционное гостеприимство тюркских народов», — подчеркнул Ирек Ялалов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
День города в Уфе завершился красочным салютом
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь