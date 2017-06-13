Уфа и Бишкек подписали протокол о развитии сотрудничества

Подписание соглашения должно содействовать реализации инвестиционных проектов между предприятиями для установления и развития связей. Стороны уверены, что Протокол откроет новую страницу во взаимоотношениях между городами.

«Мы направлены на развитие “восточного” направления, в том числе на страны ближнего зарубежья. Для нас очень почетно, что представители столицы суверенного государства посетили нас. Уфа всегда открыта и рада гостям, в этом проявляется традиционное гостеприимство тюркских народов», — подчеркнул Ирек Ялалов.