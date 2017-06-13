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07:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В краевом парламенте обсудят отмену штрафов за неоплату парковок

Депутаты внесли соответствующее предложение.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты краевого Заксобрания предложили отменить штрафы за неоплату парковок в Красноярске. По мнению депутатов, санкции вводились для поддержки проекта платных парковок, однако «он себя не оправдал». Соответствующее предложение депутаты обсудят на очередной сессии.

«Нужно прекратить издевательства над автовладельцам и освободить административные комиссии от бессмысленной работы, которая делается в ущерб другим задачам», — сказал депутат ЗС Александр Глисков.

Сейчас нарушителям правил парковки грозит штраф от 300 до 800 рублей. Юридические лица должны будут заплатить от 1000 до 1800 рублей. Оплатить административные санкции необходимо в течение 70 дней с момента получения протокола, говорится в распоряжении администрации Красноярска.

Проект платных парковок в Красноярске был запущен в декабре 2014 года. Он вызывал множество споров и среди городских, и среди краевых депутатов. В мае 2017 года прокуратура выявила ряд нарушений в работе платных парковок. По данным ведомства, парковочные места в городе не используются на 100%, а автомобилисты предпочитают ставить машины во дворах и межквартальных проездах, что приводит к «недополучению доходов в бюджет Красноярска».

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