Обманутые дольщики смогут рассчитывать на господдержку

На господдержку смогут рассчитывать достигшие пенсионного возраста, а также те, кто частично или полностью оплатил квартиры за счет ипотеки. Теперь под критерии попадают 867 человек из 1369. Такие нововведения сделаны по поручению губернатора края Максима Решетникова.

Единоразовые субсидии будут выплачиваться членам жилищно-строительных кооперативов, тем, кто достраивает квартиры с помощью Пермского агентства ипотечного жилищного кредитования, людям, площадь собственного жилья которых не превышает социальной нормы.

Михаил Сюткин, министр строительства и ЖКХ Пермского края: «Средняя площадь квартир укладывается в 52 кв.м. По большому счету мы для себя рассчитывали, что большинство граждан в той или иной степени получат практически 100% субсидию».

Были приняты во внимание и предложения дольщиков. К примеру, представитель Первого Пермского микрорайона Наталья Трушникова попросила выделить всех дольщиков этого долгостроя в отдельную категорию, отметив, что поддержка им должна быть оказана в 100%.

Также дольщики Первого Пермского микрорайона попросили встретиться с инициативной группой, в которую вошли экономисты и юристы, которые разработали и готовы предложить еще одну схему выхода из сложившейся ситуации.