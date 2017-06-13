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08:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев стал официальным кандидатом в губернаторы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев получил удостоверение кандидата на пост главы региона.

Источник: УралПолит.ру

Куйвашев обратился в рабочую группу в 12.30 12 июня.

«Члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. По итогам рассмотрения председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Евгению Куйвашеву письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

На конференции Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» в субботу 10 июня Евгений Куйвашев был выдвинут кандидатом на должность губернатора.

Напоминаем, с момента подачи документов кандидат может начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения. Для прохождения муниципального фильтра необходимо не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав муниципальных образований из, как минимум, 55 территорий.

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