Куйвашев стал официальным кандидатом в губернаторы Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев получил удостоверение кандидата на пост главы региона.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев получил удостоверение кандидата на пост главы региона.
Куйвашев обратился в рабочую группу в 12.30 12 июня.
«Члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. По итогам рассмотрения председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Евгению Куйвашеву письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда», — сообщили «УралПолит.Ru» в
На конференции Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» в субботу 10 июня Евгений Куйвашев был выдвинут кандидатом на должность губернатора.
Напоминаем, с момента подачи документов кандидат может начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения. Для прохождения муниципального фильтра необходимо не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав муниципальных образований из, как минимум, 55 территорий.