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08:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минсвязи РФ посетит Пермь

Сегодня с визитом в Пермский край прибывает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Он посетит управление федеральной почтовой связи Пермского края, научно-производственное предприятие ПАО «Морион», телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком Холдинг», а также примет участие в круглом столе «Цифровая экономика», где будут представлены перспективы развития цифровой экономики и ИКТ-решений в Пермском крае.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, особое внимание в рамках визита федерального чиновника планируется уделить реализации программы «Устранение цифрового неравенства». Обсуждение программы состоится в рамках совещания с главой Прикамья Максимом Решетниковым. Сам глава Минсвязи РФ попросил подписчиков своего аккаунта в соцсети указать на профильные проблемы в крае.

«13 июня работаю в #Пермь с врио губернатора Решетниковым: подключение больниц, связь, почта, госуслуги, цифр, экономика. На что обратить внимание?», — написал в своем твиттере глава Минсвязи РФ в преддверии своего визита в Прикамье.

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