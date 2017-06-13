Глава Минсвязи РФ посетит Пермь

Он посетит управление федеральной почтовой связи Пермского края, научно-производственное предприятие ПАО «Морион», телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком Холдинг», а также примет участие в круглом столе «Цифровая экономика», где будут представлены перспективы развития цифровой экономики и ИКТ-решений в Пермском крае.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, особое внимание в рамках визита федерального чиновника планируется уделить реализации программы «Устранение цифрового неравенства». Обсуждение программы состоится в рамках совещания с главой Прикамья Максимом Решетниковым. Сам глава Минсвязи РФ попросил подписчиков своего аккаунта в соцсети указать на профильные проблемы в крае.

«13 июня работаю в #Пермь с врио губернатора Решетниковым: подключение больниц, связь, почта, госуслуги, цифр, экономика. На что обратить внимание?», — написал в своем твиттере глава Минсвязи РФ в преддверии своего визита в Прикамье.