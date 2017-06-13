Глава Минсвязи РФ посетит Пермь
Сегодня с визитом в Пермский край прибывает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Сегодня с визитом в Пермский край прибывает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Он посетит управление федеральной почтовой связи Пермского края,
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«13 июня работаю в #Пермь с врио губернатора Решетниковым: подключение больниц, связь, почта, госуслуги, цифр, экономика. На что обратить внимание?», — написал в своем твиттере глава Минсвязи РФ в преддверии своего визита в Прикамье.