ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ: главу омского минздрава Стороженко повысят до вице-губернатора
«СуперОмску» стало известно о кадровой рокировке в команде губернатора Виктора Назарова.
«СуперОмску» стало известно о кадровой рокировке в команде губернатора Виктора Назарова.
По данным информированных источников,
Ожидается, что пребывающая на больничном с октября 2016 года Татьяна Вижевитова возглавит главное
Отметим, что назначение Стороженко зампредом логично продолжит его пятилетнюю карьеру в областном кабмине. Министр здравоохранения — единственный из чиновников, кто работает с момента вступления в должность губернатора Виктора Назарова. Заслуги главы регионального минздрава Андрея Стороженко были высоко оценены общественностью: руководитель получил звание «Чиновник года» на премии «12 канала» «Человек года».
По данным источников, о кадровом решении будет официально объявлено до предстоящей пятницы.