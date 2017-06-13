ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ: главу омского минздрава Стороженко повысят до вице-губернатора

По данным информированных источников, министр-долгожитель Андрей Стороженко станет заместителем председателя правительства вместо Татьяны Вижевитовой. К Стороженко, занимающему должность главы областного минздрава с 2012 года, перейдет также функционал Вижевитовой по кураторству социального блока в правительстве.

Ожидается, что пребывающая на больничном с октября 2016 года Татьяна Вижевитова возглавит главное государственно-правовое управление Омской области. Данное направление близко чиновнице, поскольку при мэре Викторе Шрейдере Татьяна Вижевитова несколько лет была его заместителем по правовым и общим вопросам.

Отметим, что назначение Стороженко зампредом логично продолжит его пятилетнюю карьеру в областном кабмине. Министр здравоохранения — единственный из чиновников, кто работает с момента вступления в должность губернатора Виктора Назарова. Заслуги главы регионального минздрава Андрея Стороженко были высоко оценены общественностью: руководитель получил звание «Чиновник года» на премии «12 канала» «Человек года».

По данным источников, о кадровом решении будет официально объявлено до предстоящей пятницы.