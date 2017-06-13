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08:55 (мск), источник: УралПолит.ру

Парфенов получил удостоверение кандидата на пост губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, ИА УралПолит.Ru. Избирательная комиссия Свердловской области приняла документы от Алексея Парфенова, выдвинутого кандидатом на должность губернатора от регионального отделения КПРФ.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Парфенову письменное подтверждение о приеме документов и вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда.

«С этого дня Алексей Парфенов, выдвинутый кандидатом на должность главы региона от КПРФ, может в установленном законом порядке начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

На конференции регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации 10 июня член совета директоров «Плюс банка» Алексей Парфенов был выдвинут кандидатом на должность губернатора.

Напоминаем, облизбирком уже принял документы от кандидата в губернаторы от «Единой России» Евгения Куйвашева, кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина и кандидата от Российской партии пенсионеров за справедливость Дмитрия Сергина.

С момента подачи документов кандидат может начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения. Для прохождения муниципального фильтра необходимо не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав муниципальных образований из как минимум 55 территорий.

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