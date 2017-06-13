Представлен новый глава администрации Байконура
Представлен новый глава администрации Байконура, передает Tengrinews.kz со ссылкой на секретариат первого заместителя
Представлен новый глава администрации Байконура, передает Tengrinews.kz со ссылкой на секретариат первого заместителя
13 июня первый заместитель
Константин Бусыгин родился 11 декабря 1965 года в Ташкенте. Закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Юрист-международник», Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия госслужбы при Президенте РФ». В разные годы занимал должность главы управы Солнцево города Москвы, гендиректора НПО «Ижмаш», руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы. Кандидат экономических наук.