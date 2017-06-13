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08:53 (мск), источник: Tengrinews

Представлен новый глава администрации Байконура

Представлен новый глава администрации Байконура, передает Tengrinews.kz со ссылкой на секретариат первого заместителя премьер-министра РК.

Источник: Tengrinews

13 июня первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин представили нового главу администрации Байконура Константина Бусыгина.

Константин Бусыгин родился 11 декабря 1965 года в Ташкенте. Закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Юрист-международник», Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия госслужбы при Президенте РФ». В разные годы занимал должность главы управы Солнцево города Москвы, гендиректора НПО «Ижмаш», руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы. Кандидат экономических наук.

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