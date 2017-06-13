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09:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Городецкий вручил паспорта отличившимся юным новосибирцам

НОВОСИБИРСК, 13 июня, ФедералПресс. Новосибирский губернатор Владимир Городецкий вручил паспорта 116 школьникам, отличившимся в учебе и общественной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники детских и молодежных общественных объединений и организаций, военно-патриотических клубов, журналисты молодёжных СМИ, волонтёры и добровольцы, участвующие в молодёжных проектах, достигшие 14 лет, получили свои первые паспорта из рук губернатора Владимира Городецкого.

«Сегодня, дорогие ребята, вы получили свой первый и самый главный документ в жизни — паспорт гражданина Российской Федерации. Убежден, этот день станет ярким событием в вашей жизни и, конечно, запомнится надолго», — обратился к участникам церемонии Губернатор. Примечательно то, что мероприятие проходило в год 80-летний Новосибирской области.

«Вы — наша надежда на будущее процветание России. И я убежден, вы оправдаете эти надежды, сделаете нашу страну еще более великой. Пусть российский паспорт ещё сильнее укрепит в вас патриотический настрой и желание хорошо учиться и трудиться во имя процветания нашей Родины. Желаю вам хорошей учёбы, крепкого здоровья и успешной общественной работы!», — поздравил ребят Губернатор.

Отметим, что паспорта подросткам вручают в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2015−2020 годы».

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