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09:18 (мск), источник: VN.ru

Машины дороже миллиона рублей запретят новосибирским чиновникам

Ограничения при государственных закупках и аренде автомобилей для чиновников ввело правительство Новосибирской области, сообщает официальный сайт Общероссийского народного фронта.

Теперь для покупки автомобилей мощностью до 120 лошадиных сил и объемом двигателя до 1,5 тысячи кубических сантиметров бюджет может потратить не более 1 миллиона рублей. Соответствующие поправки в постановление № 488-п от 30.12.2015, регламентирующее общие требования к закупаемым товарам для нужд органов исполнительной власти, подписал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Ранее максимальная стоимость машины для различных государственных ведомств и муниципальных подразделений ограничивалась 2,5 миллионами рублей. При этом для начальников управлений введены ограничения и по комплектации дорогостоящих покупок.

О необходимости ограничить аппетиты чиновников при государственных закупках, а также аренде транспорта, неоднократно заявляли общественники. Например, в 2016 году они поставили под сомнение обоснованность покупки авто для нужд бюджетного учреждения, подведомственного областному департаменту информатизации и развития телекоммуникационных технологий, стоимостью 1,5 миллиона рублей. В этот же список попала и администрация Купинского района, которая приобрела транспортное средство за 1,98 миллиона рублей.

Правда, ничто не мешает чиновникам покупать какие угодно автомобили на личные средства. На днях главы районов Новосибирской области отчитались о своем имуществе и доходах за 2016 год. В собственности чиновников оказались самые разнообразные автомобили — Honda Odyssey, «ГАЗель», Subaru Outback, Lexus LX 570, Lexus LX 460, КамАЗ, ГАЗ-69А, Toyota Land Cruiser 100, Nissan AD, Hyundai Solaris, Ssang Yong Action, Mercedes E320 и так далее.

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