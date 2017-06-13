Четыре кандидата в губернаторы Свердловской области, в том числе врио главы региона, подали документы в облизбирком

Так, 11 июня документы подали кандидат от регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Дмитрий Сергин и кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Документы еще от двух кандидатов — врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, представляющего «Единую Россию», и кандидата от КПРФ Алексей Парфенов — поступили в избирком 12 июня.

Все кандидаты получили письменное подтверждение о приеме документов. Председатель избиркома Валерий Чайников вручил им разрешение на открытие избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда.

Теперь кандидаты могут начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

Всего в выходные в регионе прошло шесть партийных конференций по выдвижению кандидатов в губернаторы Свердловской области. «Единая Россия» поддержала выдвижение врио губернатора региона Е. Куйвашева. На партийной конференции ЛДПР кандидатом в губернаторы выдвинут депутат Госдумы РФ Игорь Торощин, от Российской партии пенсионеров за справедливость — лидер регионального отделения партии, депутат екатеринбургской городской думы Д. Сергин, от КПРФ — член совета директоров ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов. Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло депутата регионального Законодательного собрания Д. Ионина. Партия «Зеленых» не смогла определиться с кандидатом.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября. О намерении принять в них участие, в частности, заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Кроме того, участие в предстоящих региональных и муниципальных выборах в 2017 году примет движение «В защиту человека труда», председателем которого является полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.