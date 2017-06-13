Минстрой Хабаровского края вышел на воскресник из-за обманутых дольщиков
В министерстве прошла трехсторонняя встреча: участники долевого строительства, застройщик ООО «ТехноСити» и надзорные органы.
В министерстве прошла трехсторонняя встреча: участники долевого строительства, застройщик ООО «ТехноСити» и надзорные органы.
Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.
Дольщики ООО «ТехноСити» вывели минстрой Хабаровского края на неплановый рабочий день. В воскресенье в министерстве состоялась встреча дольщиков с застройщиком и надзорными органами, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник управления государственной жилищной политики министерства строительства Хабаровского края Ольга Бендерская.
Неожиданным выдалось это предпраздничное воскресенье для сотрудников краевого минстроя.
— 11 числа мы были на работе, пришли граждане, дольщики ООО «ТехноСити». Министром лично был осуществлен прием этих граждан, — сообщила Ольга Бендерская.
Помимо специалистов министерства на встрече с дольщиками также были представители застройщика и Госстройнадзора.
— Мы разговаривали, сделали протокол, кто, что и в какие сроки обязуется сделать. Гражданам этот протокол будет предоставлен. А застройщик предоставил гражданам документы, уведомления, где прописано, когда застройщик обязуется ввести объект, — рассказала Ольга Бендерская.
Однако о чем именно договорились дольщики, застройщик и минстрой, начальник управления государственной жилищной политики минстроя раскрывать не стала, сославшись на невозможность разглашения информации, предназначенной индивидуально каждому дольщику. Страшную военную тайну не удалось сегодня выяснить и у главы минстроя Константина Пепеляева — на звонки министр не отвечал по причине большой занятости.
Редакция ИА AmurMedia направила соответствующий запрос в министерство.
Стоит напомнить, что дольщики ООО «ТехноСити», участники государственных целевых программ «Молодая семья» и «Жилище», на прошлой неделе слезно взмолились о помощи, попросив заступничества президента РФ.
Получить жилье в трехэтажках по адресу ул.