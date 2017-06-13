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10:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Минстрой Хабаровского края вышел на воскресник из-за обманутых дольщиков

В министерстве прошла трехсторонняя встреча: участники долевого строительства, застройщик ООО «ТехноСити» и надзорные органы.

Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.

Дольщики ООО «ТехноСити» вывели минстрой Хабаровского края на неплановый рабочий день. В воскресенье в министерстве состоялась встреча дольщиков с застройщиком и надзорными органами, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник управления государственной жилищной политики министерства строительства Хабаровского края Ольга Бендерская.

Неожиданным выдалось это предпраздничное воскресенье для сотрудников краевого минстроя.

— 11 числа мы были на работе, пришли граждане, дольщики ООО «ТехноСити». Министром лично был осуществлен прием этих граждан, — сообщила Ольга Бендерская.

Помимо специалистов министерства на встрече с дольщиками также были представители застройщика и Госстройнадзора.

— Мы разговаривали, сделали протокол, кто, что и в какие сроки обязуется сделать. Гражданам этот протокол будет предоставлен. А застройщик предоставил гражданам документы, уведомления, где прописано, когда застройщик обязуется ввести объект, — рассказала Ольга Бендерская.

Однако о чем именно договорились дольщики, застройщик и минстрой, начальник управления государственной жилищной политики минстроя раскрывать не стала, сославшись на невозможность разглашения информации, предназначенной индивидуально каждому дольщику. Страшную военную тайну не удалось сегодня выяснить и у главы минстроя Константина Пепеляева — на звонки министр не отвечал по причине большой занятости.

Редакция ИА AmurMedia направила соответствующий запрос в министерство.

Стоит напомнить, что дольщики ООО «ТехноСити», участники государственных целевых программ «Молодая семья» и «Жилище», на прошлой неделе слезно взмолились о помощи, попросив заступничества президента РФ.

Получить жилье в трехэтажках по адресу ул. Хорышева-ул. Таймырская они должны были в январе 2014 года, но им в пятый раз переносят сроки сдачи жилья в эксплуатацию, причем теперь на март 2019 года. А столь неторопливого застройщика, подчеркнули в видеообращении хабаровчане, им в свое время порекомендовал краевой минстрой.

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