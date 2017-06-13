Дубровский посадил клены в «Саду ШОС и БРИКС»

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, также в мероприятии участвовали дипломатические представители дружественных государств, в том числе представители Узбекистана, Таджикистана, Китайской Народной Республики, Бразилии, Киргизии, Казахстана, Пакистана, Индии, ЮАР.

«В этом году вместе с друзьями, представителями тех стран, с которыми входим в ШОС и БРИКС, закладываем сад — символ нашей дружбы. Он станет гордостью Южного Урала, — отметил губернатор Борис Дубровский. — Ведь то, что Челябинскую область населяют люди разных национальностей — это наше достояние. Все мы на протяжении столетий живем в мире: в этом наше большое преимущество, на основе которого мы и будем дальше развиваться на благо нашей родины».

Помимо появления нового сада, в рамках праздника «Челябинск многонациональный» прошел парад дружбы народов и международный фестиваль «Урал-Восток: многоцветие культур». В нем поучаствовали представители разных народов, проживающих в регионе, а также различные культурные центры и гости города.

«ФедералПресс» напоминает, что на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, запланировано 12,7 млрд рублей.