Жители Канска требуют отставки мэра

Формальной причиной митинга, как следует из его названия, стали произвол, коррупция и бездействие местных чиновников. Однако большая часть заявлений, звучавших на площади перед канским ГорДК, равно как и транспарантов в руках митингующих, касалась действий канского градоначальника Надежды Качан.

— Ситуация в Канске — критическая, — говорит депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, присутствовавший на митинге, — население уезжает, бизнес закрывается, уровень жизни катастрофически снижается. И горожане это отчетливо видят. Как и то, что мэр ничего не делает для приведения города в порядок.

По словам, депутата ЗС Сергея Титова, интересы Качан не выходят за рамки сферы ЖКХ. Как, в общем, и большинства депутатов канского горсовета.

— В результате сложилась ситуация, в которой, несмотря на всю неэффективность мэрской политики, горсовет не предъявляет претензий и тем более не инициирует отставку мэра, — говорит Титов.

Результатом народного недовольства стало заявление на имя председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором горожане пожаловались на сложившуюся ситуацию. Только за время митинга под этим посланием подписалось более 1200 жителей Канска.

Напомним, что в 2016 году администрацией Канска было с нарушениями израсходовано свыше 654 млн бюджетных рублей. К такому выводу пришла Счетная палата Красноярского края, проверявшая использование межбюджетных трансфертов, предоставленных территориям.