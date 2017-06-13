Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Звезды, которые дружат с детства
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ объяснили, почему Сирия стала для РФ «полигоном»
Военные РФ стреляли, высунув миномет в люк авто
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10В тени красоты
09:30 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ встретился с заместителем генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука

Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором ООН-женщины Фумзиле Мламбо-Нгкука, которая находится с визитом в Молдове.

Источник: Actualitati.md

Вопросы равенства и расширения прав и возможностей женщин находятся в списке приоритетов президентуры. К примеру, Зинаида Гречаный, которая возглавляет Партию социалистов, Ирина Влах, которая победила на выборах башкана Гагаузии несмотря на существовавшие тогда стереотипы. В команде моих советников и аппарата большое количество представительниц прекрасного пола.

Читайте также
Президент Молдовы и губернатор Санкт-Петербурга встретились в Кишиневе

Сегодня женщины занимают различные должности в структурах центрального аппарата и местной власти, руководят предприятиями, примэриями, проводят различную деятельность общественного характера, занимаются волонтерством. Самое важное, что они умудрятся сочетать рабочие обязанности с семейными делами, заниматься воспитанием детей и хранить домашний очаг, за что они заслуживают наивысшей похвалы, — подчеркнул президент.

Кроме этого Игорь Додон отметил, что президентура открыта для диалога с ООН-женщины для реализации главных задач, направленных на поддержку участия женщин в общественной жизни, в процессе принятия решений и деятельности на ключевых должностях.

Благодарю ООН в лице Фумзиле Мламбо-Нгкука за многочисленные проекты, реализованные в Молдове до сих пор, и поддерживаю программы и проекты, которые будут внедрены в ближайшее время при помощи этой организации, — подытожил президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Скандал в молдавском боксе: тренеры с трудом пришли к компромиссу по чемпионату Европы
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Минфин предлагает повысить НДПИ для «Газпрома»
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь