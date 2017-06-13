Президент РМ встретился с заместителем генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука

Вопросы равенства и расширения прав и возможностей женщин находятся в списке приоритетов президентуры. К примеру, Зинаида Гречаный, которая возглавляет Партию социалистов, Ирина Влах, которая победила на выборах башкана Гагаузии несмотря на существовавшие тогда стереотипы. В команде моих советников и аппарата большое количество представительниц прекрасного пола.

Сегодня женщины занимают различные должности в структурах центрального аппарата и местной власти, руководят предприятиями, примэриями, проводят различную деятельность общественного характера, занимаются волонтерством. Самое важное, что они умудрятся сочетать рабочие обязанности с семейными делами, заниматься воспитанием детей и хранить домашний очаг, за что они заслуживают наивысшей похвалы, — подчеркнул президент.

Кроме этого Игорь Додон отметил, что президентура открыта для диалога с ООН-женщины для реализации главных задач, направленных на поддержку участия женщин в общественной жизни, в процессе принятия решений и деятельности на ключевых должностях.