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09:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани будут отмечать День избирательной системы

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 13 июня, ФедералПресс. Региональные депутаты установили новый праздник — День избирательной системы Краснодарского края.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Он будет отмечаться 20 ноября и приурочен к дате проведения первых выборов в законодательное собрание края.

Изменения в закон «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» депутаты внесли на последней сессии.

Также ими внесены изменения в части установленной даты празднования дня Тихорецкого района и города Тихорецка. Указанная дата перенесена с первой субботы июня на третью субботу августа.

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