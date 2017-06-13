На Кубани будут отмечать День избирательной системы

Он будет отмечаться 20 ноября и приурочен к дате проведения первых выборов в законодательное собрание края.

Изменения в закон «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» депутаты внесли на последней сессии.

Также ими внесены изменения в части установленной даты празднования дня Тихорецкого района и города Тихорецка. Указанная дата перенесена с первой субботы июня на третью субботу августа.