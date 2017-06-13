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10:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Лучший муниципалитет края выберут в Приморье

В Приморье стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщает ИА «Дейта».

Как сообщили в департаменте внутренней политики, конкурс проводится с 9 по 30 июня 2017 года.

«Участие могут принять городские округа, а также городские и сельские поселения, не имеющие кредиторской задолженности. Проекты принимаются по следующим номинациям: градостроительная политика и обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами, обеспечение эффективной “обратной связи” с жителями и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления», — отметили в ведомстве.

Победителей определит специальная конкурсная комиссия, в которую вошли эксперты по каждой из номинаций, а также директора профильных департаментов Администрации Приморья — информирует краевая администрация.

Михаил Грач.

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