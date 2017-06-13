Жиздан: Мы хотим, чтобы люди видели в полиции поддержку, а не пугало
Основная цель реформы полиции состоит в том, чтобы приблизить полицейского к людям.
Основная цель реформы полиции состоит в том, чтобы приблизить полицейского к людям.
Об этом заявил министр внутренних дел Александру Жиздан в эфире передачи «Punctul pe azi» на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.
«Мы хотим выстроить работу полиции таким образом, чтобы гражданин видел в полицейском поддержку, а не пугало, которым родители привыкли пугать детей. Мы хотим превратить полицию из органа власти в дружественный населению орган», — пояснил министр.
Александру Жиздан сообщил, что для достижения этой цели упор будет сделан на оснащении полиции: «Мы хотим организовать работу так, чтобы самый поздний срок прибытия полиции по вызову гражданина не превышал 15 минут. Но для этого нам нужны машины, компьютеры, программное обеспечение
Министр внутренних дел также сообщил, что будет проведена большая работа по профессиональной подготовке сотрудников полиции, в связи с чем в Кишинёве откроется учебный центр. «Полицейский должен быть корректен с гражданином, а гражданин должен понимать, за что он был оштрафован. Люди часто жалуются не на то, что они были оштрафованы, а на то, каким образом они были оштрафованы. Полицейский выписывает штраф в соответствии с правилами, но не может объяснить человеку, за что он его штрафует. Гражданин должен осознавать свою ошибку, а не воспринимать штраф в качестве мести полицейского», — сказал Александру Жиздан.