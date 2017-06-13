Жиздан: Мы хотим, чтобы люди видели в полиции поддержку, а не пугало

Александру Жиздан сообщил, что для достижения этой цели упор будет сделан на оснащении полиции: «Мы хотим организовать работу так, чтобы самый поздний срок прибытия полиции по вызову гражданина не превышал 15 минут. Но для этого нам нужны машины, компьютеры, программное обеспечение и т. д. Имеющаяся в распоряжении полиции техника устарела и требует замены».

Министр внутренних дел также сообщил, что будет проведена большая работа по профессиональной подготовке сотрудников полиции, в связи с чем в Кишинёве откроется учебный центр. «Полицейский должен быть корректен с гражданином, а гражданин должен понимать, за что он был оштрафован. Люди часто жалуются не на то, что они были оштрафованы, а на то, каким образом они были оштрафованы. Полицейский выписывает штраф в соответствии с правилами, но не может объяснить человеку, за что он его штрафует. Гражданин должен осознавать свою ошибку, а не воспринимать штраф в качестве мести полицейского», — сказал Александру Жиздан.