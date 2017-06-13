В России хотят повысить налоги для «Газпрома»

Российский Минфин предлагает частично компенсировать недополученные дивиденды «Газпрома» за счет повышения для монополии налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в четвертом квартале, — это увеличит доходы бюджета РФ примерно на 30 миллиардов рублей до конца года.

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Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат платеж «Газпрома» по НДПИ на газ в четвертом квартале. Это предложено сделать за счет увеличения коэффициента в формуле расчета НДПИ на газ для «Газпрома» с 1,7969 до 2,2738 в октябре-декабре. Издание отмечает, что для монополии ставка налога более высокая, чем для независимых производителей газа.

Такую меру источники газеты объясняют тем, что «Газпром» одобрил более низкие дивиденды за 2016 год, чем ожидалось. В Минфине и «Газпроме» отказались от комментариев.

Предложенные Минфином поправки (включают также акцизы на 2018 год и продление текущих параметров формул НДПИ на газ и нефть на 2020 год) пока находятся на ранней стадии обсуждения и еще не рассматривались в правительстве, сообщает газета.

При этом, если Минфин хочет изъять у «Газпрома» дополнительные средства в этом году, ему нужно добиться принятия поправок в Налоговый кодекс до конца августа. Это будет непросто, учитывая летние каникулы в Госдуме, которые затронут почти весь август. Если же Минфину удастся вовремя провести эти поправки, это даст ему действенный инструмент давления на «Газпром» в вопросе дивидендов.