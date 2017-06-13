В России хотят повысить налоги для «Газпрома»
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат платеж «Газпрома» по НДПИ на газ в четвертом квартале.
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат платеж «Газпрома» по НДПИ на газ в четвертом квартале.
Российский Минфин предлагает частично компенсировать недополученные дивиденды «Газпрома» за счет повышения для монополии налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в четвертом квартале, — это увеличит доходы бюджета РФ примерно на 30 миллиардов рублей до конца года.
Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат платеж «Газпрома» по НДПИ на газ в четвертом квартале. Это предложено сделать за счет увеличения коэффициента в формуле расчета НДПИ на газ для «Газпрома» с 1,7969 до 2,2738 в
Такую меру источники газеты объясняют тем, что «Газпром» одобрил более низкие дивиденды за 2016 год, чем ожидалось. В Минфине и «Газпроме» отказались от комментариев.
Предложенные Минфином поправки (включают также акцизы на 2018 год и продление текущих параметров формул НДПИ на газ и нефть на 2020 год) пока находятся на ранней стадии обсуждения и еще не рассматривались в правительстве, сообщает газета.
При этом, если Минфин хочет изъять у «Газпрома» дополнительные средства в этом году, ему нужно добиться принятия поправок в Налоговый кодекс до конца августа. Это будет непросто, учитывая летние каникулы в Госдуме, которые затронут почти весь август. Если же Минфину удастся вовремя провести эти поправки, это даст ему действенный инструмент давления на «Газпром» в вопросе дивидендов.