Сагинтаев остался недоволен акимами
Причина недовольства главы кабмина заключалась в отсутствии в регионах наглядной информации по трудоустройству и свободным вакансиям.
Причина недовольства главы кабмина заключалась в отсутствии в регионах наглядной информации по трудоустройству и свободным вакансиям.
«Наша основная задача в особенности задача акимов — это недопущение общего высвобождения граждан и недопущение возникновения трудовых конфликтов. Вместе с тем, должно уделяться всестороннее внимание вопросу трудоустройства на другую работу», — напомнил Б. Сагинтаев.
При этом он добавил, что хорошим способом информирования населения об имеющихся вакансиях на рынке труда могли бы стать билборды.
«К примеру, билборды. Если б была бы информация о том, что сколько рабочих мест создано, сколько вакансий имеется, сколько трудоустроено. Я по регионам езжу, нигде не увидел. Если не ошибаюсь,
«Также было дано поручение, что необходимо иметь прогноз по высвобождению работников. Эту работу надо будет ускорить и в рамках карты трудовых рисков, надо отслеживать на постоянной основе. Тамара Касымовна, это надо, чтобы ваше министерство мониторинг вел», — добавил Б. Сагинтаев.