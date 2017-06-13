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10:55 (мск), источник: Zakon.kz

Сагинтаев остался недоволен акимами

Причина недовольства главы кабмина заключалась в отсутствии в регионах наглядной информации по трудоустройству и свободным вакансиям.

Источник: Zakon.kz

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев остался недоволен работой акимов областей по части работы в информировании населения насчет свободных вакансий на рынке труда, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наша основная задача в особенности задача акимов — это недопущение общего высвобождения граждан и недопущение возникновения трудовых конфликтов. Вместе с тем, должно уделяться всестороннее внимание вопросу трудоустройства на другую работу», — напомнил Б. Сагинтаев.

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При этом он добавил, что хорошим способом информирования населения об имеющихся вакансиях на рынке труда могли бы стать билборды.

«К примеру, билборды. Если б была бы информация о том, что сколько рабочих мест создано, сколько вакансий имеется, сколько трудоустроено. Я по регионам езжу, нигде не увидел. Если не ошибаюсь, по-моему, на выходе из аэропорта в Талдыкоргане, это специально, наверное, для гостей сделано, что столько-то рабочих мест, а так, в городе, чтобы люди видели, где, сколько трудоустроено, сколько имеется вакансий — этого нет. То есть поручение главы государства, в регионах, получается. Не выполняется. Прошу обратить на это внимание, уважаемые акимы», — обратился к ним премьер.

«Также было дано поручение, что необходимо иметь прогноз по высвобождению работников. Эту работу надо будет ускорить и в рамках карты трудовых рисков, надо отслеживать на постоянной основе. Тамара Касымовна, это надо, чтобы ваше министерство мониторинг вел», — добавил Б. Сагинтаев.

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