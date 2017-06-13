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10:46 (мск), источник: Интерфакс

Панама установила дипотношения с КНР и разорвала их с Тайванем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Главы МИД Панамы и КНР подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, в то же время Панама в одностороннем порядке разорвала дипотношения с Тайбэем, сообщают во вторник западные СМИ.

Источник: AP 2017

«В свете интересов и желаний обоих народов Панама и КНР приняли решение установить дипломатические отношения на уровне послов с момента подписания этого документа», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая, которое приводят СМИ.

В то же время, Панама разорвала дипломатические отношения с Тайбэем, заявив, что теперь «признает существование только Китая в мире», а Тайвань является его частью.

Как отмечает «Би-би-си», в настоящее время всего 20 стран поддерживают дипломатические связи с Тайванем. В ответ на информацию о разрыве дипотношений официальный Тайбэй выразил «сожаление и негодование», назвав этот шаг Панамы крайне недружелюбным.

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