Панама установила дипотношения с КНР и разорвала их с Тайванем

«В свете интересов и желаний обоих народов Панама и КНР приняли решение установить дипломатические отношения на уровне послов с момента подписания этого документа», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая, которое приводят СМИ.

В то же время, Панама разорвала дипломатические отношения с Тайбэем, заявив, что теперь «признает существование только Китая в мире», а Тайвань является его частью.

Как отмечает «Би-би-си», в настоящее время всего 20 стран поддерживают дипломатические связи с Тайванем. В ответ на информацию о разрыве дипотношений официальный Тайбэй выразил «сожаление и негодование», назвав этот шаг Панамы крайне недружелюбным.