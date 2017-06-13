Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Порошенко заявил, что вся Украина вступила в новую эпоху
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Шестидневная война
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
11:01 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев представит в Париже заявку Екатеринбурга на Экспо-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда «Сколково» Александр Чернов 14 июня в Париже представят российскую заявку на право проведения международной й выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Источник: УралПолит.ру

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, презентация пройдет на 161 сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) в Париже. В российскую делегацию входят.

«Для нас участие в кампании — стимул работать еще эффективнее, возможность привнести новые идеи в наши стратегические планы и форсировать процесс вхождения Свердловской области в тройку лидеров страны по основным показателям», — подчеркнул глава региона.

В рамках рабочего визита в Париж у Евгения Куйвашева запланированы также встреча с заместителем генсекретаря МБВ Димитрием Керкентзесом и встреча с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Французской Республике Александром Орловым.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Россия подала заявку в Международное бюро выставок на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025. Уральскую столицу предложено рассмотреть как площадку выставки 2025 года, посвященную теме «Меняющийся мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущего поколения».

В сентябре страна должна представит полное досье города-претендента. Место проведения выставки 2025 года будет определено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года. Евгений Куйвашев ранее заявил, что проведение выставки привлечет в регион около 500 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Куйвашев представит в Париже заявку Екатеринбурга на Экспо-2025
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Минфин предлагает повысить НДПИ для «Газпрома»
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
На вокзале в Мюнхене произошла стрельба
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
На своей волне: 13 актрис, которые не такие, как все Они не привыкли следовать правилам и подгонять себя под стандарты, их кредо — смелый выбор ролей и непосредственное поведение. Встречайте: 13 кинозвезд, за которыми прочно закрепилась репутация девушек с чудинкой
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь