Куйвашев представит в Париже заявку Екатеринбурга на Экспо-2025

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, презентация пройдет на 161 сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) в Париже. В российскую делегацию входят.

«Для нас участие в кампании — стимул работать еще эффективнее, возможность привнести новые идеи в наши стратегические планы и форсировать процесс вхождения Свердловской области в тройку лидеров страны по основным показателям», — подчеркнул глава региона.

В рамках рабочего визита в Париж у Евгения Куйвашева запланированы также встреча с заместителем генсекретаря МБВ Димитрием Керкентзесом и встреча с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Французской Республике Александром Орловым.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Россия подала заявку в Международное бюро выставок на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025. Уральскую столицу предложено рассмотреть как площадку выставки 2025 года, посвященную теме «Меняющийся мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущего поколения».