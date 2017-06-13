Механизм защиты госсекретов в Беларуси будет усовершенствован

Законопроект вносит изменения и дополнения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, а также закон Беларуси «О государственных секретах».

Как отметил председатель КГБ Валерий Вакульчик, документ направлен на создание условий эффективного функционирования системы защиты госсекретов. «В настоящее время на законодательном уровне не закреплен порядок досудебного и судебного производства по гражданским, административным, хозяйственным и уголовным делам, содержащим государственные секреты. Это создавало определенные трудности для участников процесса, в том числе в плане соблюдения их законных прав и обязанностей», — пояснил председатель Комитета госбезопасности.

В этой связи предлагается четко урегулировать такие вопросы, как ознакомление участников процесса с материалами дел, содержащими госсекреты, изготовление соответствующих копий и выписок, а также подача жалоб.