Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Инсульт ведет к алкоголизму
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
11:04 (мск), источник: БЕЛТА

Механизм защиты госсекретов в Беларуси будет усовершенствован

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты сегодня на заседании приняли в первом чтении поправки в некоторые законы по вопросам защиты государственных секретов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Законопроект вносит изменения и дополнения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, а также закон Беларуси «О государственных секретах».

Читайте также
Беларусь и Словакия будут сотрудничать в случае ЧС

Как отметил председатель КГБ Валерий Вакульчик, документ направлен на создание условий эффективного функционирования системы защиты госсекретов. «В настоящее время на законодательном уровне не закреплен порядок досудебного и судебного производства по гражданским, административным, хозяйственным и уголовным делам, содержащим государственные секреты. Это создавало определенные трудности для участников процесса, в том числе в плане соблюдения их законных прав и обязанностей», — пояснил председатель Комитета госбезопасности.

В этой связи предлагается четко урегулировать такие вопросы, как ознакомление участников процесса с материалами дел, содержащими госсекреты, изготовление соответствующих копий и выписок, а также подача жалоб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как школьникам и выпускникам ездить летом в метро
Теплая и спокойная погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных
Как школьникам и выпускникам ездить летом в метро
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Минфин предлагает повысить НДПИ для «Газпрома»
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
На вокзале в Мюнхене произошла стрельба
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
На своей волне: 13 актрис, которые не такие, как все Они не привыкли следовать правилам и подгонять себя под стандарты, их кредо — смелый выбор ролей и непосредственное поведение. Встречайте: 13 кинозвезд, за которыми прочно закрепилась репутация девушек с чудинкой
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь