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11:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Закон о языковых квотах на ТВ вступит в силу в октябре

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Закон о введении квот на украинский язык на ТВ во вторник опубликован в официальной прессе, таким образом, он вступит в силу в середине октября.

Источник: "РИА Новости" Украина

Во вторник текст данного закона, который ранее подписал президент, опубликован в официальной парламентской газете «Голос Украины». В опубликованном законе указано, что он «вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования». Таким образом, закон о квотах на украинский язык на украинском телевидении вступит в силу с 13 октября.

Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.

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